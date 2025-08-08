Attualità

LIVORNO - CONTINUITÀ TERRITORIALE, SI ALLUNGANO I TEMPI PER IL BANDO

Un ricorso al tar che fa che fa slittare l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale marittimo. Questa mattina in prefettura a Livorno si è aperto un tavolo per parlare del futuro della navigazione verso le isole dall’arcipelago toscano. A far allungare i tempi il ricorso al tribunale da parte della compagnia Blu NAVY. La decisione di prorogare il termine per la presentazione delle offerte si è resa necessaria, dice il prefetto Giancarlo Dionisi.

