Attualità

FIRENZE - CONTROLLI POTENZIATI DEI CARABINIERI ALLA STAZIONE SMN

Redazione
Redazione
LIVE

Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella sorvegliata speciale. Da oggi fino al 31 gennaio i servizi di controllo ordinario dei carabinieri saranno potenziati con l’aggiunta di personale degli assetti specialistici provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Un rinforzo disposto dal comando generale nell’ambito dei servizi ad alto impatto che sono stati prorogati insieme alla zona rossa dalla Prefettura di Firenze.
Provvedimenti analoghi sono stati presi dall’Arma per Roma e Milano che con il capoluogo toscano condividono gli ultimi posti delle classifiche nazionali sulla sicurezza
Dodici carabinieri, divisi in tre turni al giorno, copriranno la zona della stazione e le sue immediate vicinanze come via Palazzuolo, dalle 7 all’una di notte, con servizi statici o pattugliamento a piedi. Saranno affiancati dalla territoriale. Il potenziamento potrà essere prorogato di altri 15 giorni.

Articoli correlati

TOSCANA - IL VINO CHE PARLA AI VIAGGIATORI...

FIRENZE - AEROPORTO, UNIFI RICORRE AL TAR. FUNARO:...

FIRENZE - AMOM: L’AZIENDA RITIRA I LICENZIAMENTI, FIOM...

PIOMBINO - SNAM CHIEDE LA PROROGA PER IL...

PRATO - Omicidi escort, Frumuzache davanti alla Corte...

CERTALDO - 16ENNE DENUNCIA VIOLENZA SESSUALE; IN 2...

TOSCANA - REGIONE, 3 MILIONI PER LE COSTE...

FIRENZE - AL VIA RECUPERO e RESTAURO PONTE...

PISTOIA - LE PAROLE DI HURBINEK, RIFLESSIONI SULLA...

FIRENZE - PITTI UOMO, MINISTRO URSO: “2026 L’ANNO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia