FIRENZE - CONTROLLI POTENZIATI DEI CARABINIERI ALLA STAZIONE SMN

Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella sorvegliata speciale. Da oggi fino al 31 gennaio i servizi di controllo ordinario dei carabinieri saranno potenziati con l’aggiunta di personale degli assetti specialistici provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Un rinforzo disposto dal comando generale nell’ambito dei servizi ad alto impatto che sono stati prorogati insieme alla zona rossa dalla Prefettura di Firenze.

Provvedimenti analoghi sono stati presi dall’Arma per Roma e Milano che con il capoluogo toscano condividono gli ultimi posti delle classifiche nazionali sulla sicurezza

Dodici carabinieri, divisi in tre turni al giorno, copriranno la zona della stazione e le sue immediate vicinanze come via Palazzuolo, dalle 7 all’una di notte, con servizi statici o pattugliamento a piedi. Saranno affiancati dalla territoriale. Il potenziamento potrà essere prorogato di altri 15 giorni.