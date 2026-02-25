LIVORNO - CROCIERE: ATTESI 900 MILA PASSEGGERI NEL 2026

Sarà un 2026 da record per il numero di navi da crociera che attraccheranno nel porto di Livorno. Ma guardiamo al dettaglio. Sono più di 5000 i passeggeri che sbarcheranno dalla nave Meraviglia della compagnia MSC. Vacanzieri che usufruiranno anche delle visite guidate in città. Il calendario 2026 di Porto 2000, la società terminalista parla di 428 accosti con una capacità che sfiora i 900 mila visitatori in 12 mesi. Si registreranno più attracchi nel mese di maggio, 65, 5 in più rispetto all’anno precedente, poi giugno, settembre, ottobre. Da Livorno partiranno le varie escursioni per la toscana. C’è chi resterà nella città Labronica e chi farà tappa a Firenze, Pisa, Lucca, Siena e San Gimignano. Le giornate più intense per gli attracchi saranno quelle del 27 aprile e del 5 ottobre. Previsto infatti l’attracco di 5 navi love Boat. Centrali anche i mesi estivi con l’arrivo di navi alle banchine dell’alto fondale e del Molo Italia. Un importante movimento quello delle crociere che porta i suoi vantaggi anche nel centro città specialmente nella via grande soggetta da mesi a una riqualificazione urbana.