ISOLA D'ELBA - CROCIERE, PORTOFERRAIO PREPARA UNA STAGIONE RECORD

104 navi e l’obiettivo di raggiungere quota 35/40mila mila crocieristi. Sono le previsioni, per il 2026, per Portoferraio. I dati resi noti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale evidenziano per l’Isola d’Elba una ulteriore crescita del settore rispetto al 2025, anno durante il quale sono stati raggiunti risultati più che soddisfacenti, sia per prenotazioni di scali che per numero di crocieristi. L’anno che si sta per chiudere ha infatti totalizzato 85 scali e circa 21 mila crocieristi in transito. Il 2026 prevede dunque 20 approdi in più. I dati sono ancora in fase di consolidamento, con possibili incrementi. Confermate rispetto a quest’anno tutte le principali compagnie da crociera, con un’offerta che varia dal segmento di lusso al mass market. “I dati confermano il forte interesse delle compagnie crocieristiche verso il porto elbano” dichiara il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio. “Ci sono tutte le premesse per il superamento dei numeri già eccellenti raggiunti dal mercato nell’anno attuale” aggiunge, non senza rivendicare una piccola parte del merito di questo risultato. “Ci piace poter credere che oggi il porto sia più efficiente, sicuro e attrattivo grazie anche ai lavori realizzati alla banchina Alto Fondale”. Il prossimo obiettivo sarà quello della trasformazione ecologica del porto, grazie all’elettrificazione del cold ironing.