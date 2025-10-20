LIVORNO - “CUORE BLU”: UN FILM CHE CELEBRA IL BODYBOARD E IL MARE

Sabato 1 novembre, al Nuovo Teatro delle Commedie, ci sarà la proiezione del film “Cuore Blu”, scritto e diretto da Sebastién Boulard. È un corto che ha come protagonista Simone Macera, atleta livornese che pratica bodyboard fin dalla nascita, ha partecipato a competizioni internazionali e dedicato la sua vita a questo sport. Il film parla della sua città Livorno, e del legame tra i suoi abitanti e il mare, attraverso bellissime immagini e la voce narrante di Simone. Le riprese delle onde sono spettacolari, risalgono a grandi mareggiate mediterranee ed alle avventure di Simone in Indonesia e in Portogallo. Un prodotto locale di nicchia, da non perdere.