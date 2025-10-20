Attualità

LIVORNO - “CUORE BLU”: UN FILM CHE CELEBRA IL BODYBOARD E IL MARE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Sabato 1 novembre, al Nuovo Teatro delle Commedie, ci sarà la proiezione del film “Cuore Blu”, scritto e diretto da Sebastién Boulard. È un corto che ha come protagonista Simone Macera, atleta livornese che pratica bodyboard fin dalla nascita, ha partecipato a competizioni internazionali e dedicato la sua vita a questo sport. Il film parla della sua città Livorno, e del legame tra i suoi abitanti e il mare, attraverso bellissime immagini e la voce narrante di Simone. Le riprese delle onde sono spettacolari, risalgono a grandi mareggiate mediterranee ed alle avventure di Simone in Indonesia e in Portogallo. Un prodotto locale di nicchia, da non perdere.

Articoli correlati

PISTOIA - MONSIGNOR TARDELLI, VESCOVO DI PISTOIA E...

FIRENZE - NON SI FERMANO LE PROTESTE DELLE...

FIRENZE - LA TRASFORMAZIONE DI PIAZZA BECCARIA: FONTANE...

PRATO - KILLER DELLE ESCORT: LA PROCURA INDAGA...

VIAREGGIO - TERREMOTO POLITICO E MAGGIORANZA A RISCHIO

FIRENZE - TRIBUNALE MINORENNI: AUMENTO REATI E PERSONALE...

PISTOIA - ACCADEMIA GHERARDESCHI INAUGURA UN NUOVO ORGANO

INCLUSIONE, PREMIO “DYSLEXIA FRIENDLY COMPANY” PER POSTE

LIVORNO - PIETRO MASCAGNI E L’UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI

FIRENZE - La Terza piazza cambia volto e...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia