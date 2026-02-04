LIVORNO - DA ROSIGNANO UNA LETTERA PER IL SINDACO DI NISCEMI

Una lettera che ha il sapore della solidarietà. Quella del sindaco di Rosignano Marittimo indirizzata al primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti. Il comune siciliano interessato da una maxi frana di oltre 4 km. Parole che fanno sentire la vicinanza ad una comunità che sta soffrendo. Due comuni distanti centinaia di chilometri ma legati da una comunità che da Caltanissetta ha deciso di stabilirsi in Toscana, proprio a Rosignano come Rosanna Alessi e Francesco Cannizzo.