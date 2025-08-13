LIVORNO - DARSENA EUROPA, DIONISI POSSIBILE COMMISSARIO

Potrebbe essere il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi a ricoprire la nomina di Commissario per la Darsena Europa. Il maxi terminal a cui si sta lavorando nell’area del porto labronico per potenziare i traffici commerciali. Un ruolo ricoperto fino ad ora da Luciano Guerrieri, ex presidente dell’autorità portuale. Un ruolo che per volontà politica del ministro dei Trasporti Salvini e del viceministro Rixi non potrà essere ricoperto da Davide Gariglio, ancora in attesa della sua scesa in campo ufficiale come presidente dell’authority. Un incarico molto delicato, per un progetto che vedrà modificarsi sensibilmente il numero delle navi container che attraccheranno alle nuove banchine. Dionisi nei mesi scorsi ha aperto una cabina di regia per accelerare i lavori in porto e mettere a reddito i vari piazzali. A decidere sulla nomina sarà il ministro Salvini.