Attualità

LIVORNO - DARSENA EUROPA, DIONISI POSSIBILE COMMISSARIO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Potrebbe essere il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi a ricoprire la nomina di Commissario per la Darsena Europa. Il maxi terminal a cui si sta lavorando nell’area del porto labronico per potenziare i traffici commerciali. Un ruolo ricoperto fino ad ora da Luciano Guerrieri, ex presidente dell’autorità portuale. Un ruolo che per volontà politica del ministro dei Trasporti Salvini e del viceministro Rixi non potrà essere ricoperto da Davide Gariglio, ancora in attesa della sua scesa in campo ufficiale come presidente dell’authority. Un incarico molto delicato, per un progetto che vedrà modificarsi sensibilmente il numero delle navi container che attraccheranno alle nuove banchine. Dionisi nei mesi scorsi ha aperto una cabina di regia per accelerare i lavori in porto e mettere a reddito i vari piazzali. A decidere sulla nomina sarà il ministro Salvini.

Articoli correlati

Impruneta (FI) - CARLO PALLI DONA 60 OPERE...

BAGNO A RIPOLI - VARIANTE DI GRASSINA, AL...

Lucca - BOLLICINE TOSCANE, VENDEMMIA AL VIA IN...

FIRENZE - PROSEGUE L’ALLERTA ROSSA PER IL CALDO:...

TOSCANA - L’IMPEGNO DELLA POLIZIA PER UN’ESTATE SICURA

FIRENZE - BORGO OGNISSANTI RINGRAZIA GLI OPERATORI DI...

LUCCA - IL 12 AGOSTO 1944 LA STRAGE...

FIRENZE - SOLLICCIANO, RISTRUTTURARE O ABBATTERE? SUBITO UNA...

FIRENZE - TURISMO: CALO CONTENUTO MA PREZZI ALTI

FORTE DEI MARMI - CARO PREZZI, SI POPOLANO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia