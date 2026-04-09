LIVORNO - DARSENA EUROPA, PREFETTO PRESTO IN COMMISSIONE ALLA CAMERA

Sempre più vicina la nomina del prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi a commissario della darsena Europa. Il 15 aprile sarà udito dalla nona commissione della camera trasporti poste e telecomunicazioni, chiamata poi ad esprimere il proprio parere sullo schema del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che riguarda proprio il conferimento dell’incarico. Dionisi prenderà di fatto il posto di Luciano guerrieri. L’audizione rappresenta un momento chiave dell’iter perché consentirà ai deputati di approfondire i contenuti e prospettive legate alla nomina e più in generale alla governance dell’opera. Al termine dell’audizione, la commissione procederà alla votazione, attesa entro il 20 aprile, del parere sul provvedimento. Per quanto riguarda il Senato non sono previste audizioni. Entrando nel merito il decreto stabilisce la nomina di Giancarlo Dionisi a commissario straordinario per la darsena Europa con una durata dell’incarico pari a tre anni. Un passaggio rilevante amministrativo ma anche politico e strategico attua ad accelerare le procedure dei vari progetti sul sito. L’esito del passaggio parlamentare sarà dunque un momento determinante per definire il futuro industriale dell’intera città di Livorno.