LIVORNO - DIFENDIAMOCI DALLE FAKE NEWS. LA VERITA’ DEI FATTI

E’ in programma per venerdì 12 e sabato 13 settembre una sue giorni dedicata a come difendersi dalle fake news e la verità dei fatti. Il primo festival del giornalismo che si terrà al Forte di Marina di Bibbona, organizzato da il quotidiano Il Tirreno. Ospiti d’eccezione Pino Rinaldi e Giuliana Sgrena.