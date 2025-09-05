Attualità

LIVORNO - DIFENDIAMOCI DALLE FAKE NEWS. LA VERITA’ DEI FATTI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

E’ in programma per venerdì 12 e sabato 13 settembre una sue giorni dedicata a come difendersi dalle fake news e la verità dei fatti. Il primo festival del giornalismo che si terrà al Forte di Marina di Bibbona, organizzato da il quotidiano Il Tirreno. Ospiti d’eccezione Pino Rinaldi e Giuliana Sgrena.

Articoli correlati

TOSCANA - UNIVERSITà: CRESCONO I FONDI PER IL...

FIRENZE - AL PARCO DELLE CASCINE TORNA CIRK...

FIRENZE - ENERGY MANAGER: IL CORSO ITS PER...

TOSCANA - TOSCANA IN LUTTO PER LA MORTE...

PISTOIA - TORNA A PISTOIA ‘UN ALTRO PARCO...

FIRENZE - CUBO NERO: SI ATTENDE LA RISPOSTA...

LIVORNO - PER I COMMERCIANTI VIA GRANDE È...

FIRENZE - IL NUOVO REGOLAMENTO CONTRO L’INQUINAMENTO ACUSTICO

FIRENZE - SITO SESSISTA: SENTITO IL GESTORE, E’...

FIRENZE - AEROPORTO: VIA LIBERA DAL MINISTERO CON...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia