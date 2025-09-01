Attualità

LIVORNO - ELLY SCHLEIN ALLA FESTA DELL’UNITA’ ALL’ARDENZA

Rachele Campi
LIVE

La segretaria nazionale del partito democratico Elly Schlein approda a Livorno alla festa dell’unità. Dopo aver accompagnato nella giornata di ieri all’Isola d’Elba il candidato alle prossime regionali Eugenio Giani, già presidente della regione, ha voluto far tappa nella città labronica per fare il punto con i cittadini che andranno al voto ad ottobre.

