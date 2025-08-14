LIVORNO - EMERGENZA IDRICA SULL’ISOLA DI PIANOSA

Non è semplice gestire la risorsa idrica in estate, ancora più difficile e’ farlo su di un’isola come Pianosa. E’ per questo che il sindaco di Campo nell’Elba Davide Montaiuti ha deciso di redigere un’ordinanza che impone rubinetti chiusi in precise fasce orarie. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L’unico modo per poter razionare l’acqua garantendo comunque le visite giornaliere. Una situazione che crea dei disagi se si pensa all’utilizzo dei bagni pubblici che saranno aperti solo dalle 13 alle 16. Revocata anche l’autorizzazione di accesso che l’ente parco ha già concesso escluso per le forze dell’ordine, dipendenti del parco e del ministero di Grazia e giustizia compreso i familiari, guide ambientali, residenti e ospiti delle strutture del comune. Insomma un giro di vite non da poco ma necessario per il primo cittadino dato che l’isola si sostiene grazie ad un unico pozzo. Potrebbe a breve esserne realizzato un altro. Il primo cittadino auspica che autorità idrica e Asa si attivino in tempi brevi, altrimenti la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente e costringere a provvedimenti ancora più restrittivi.