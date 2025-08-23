LIVORNO - ENTRO FINE ANNO CHIUSA LA PROGETTAZIONE DELLE BARACCHINE

Una modifica alla viabilità per accedere all’acquario e la demolizione delle ultime baracchine lungo mare. Sono prossimi passi dell’amministrazione comunale di Livorno che prevede un disegno ben preciso di quello che per anni è stato un tratto passeggiata contornata da baracchine in gran parte abbandonate e fatiscenti. L’idea che poi verrà messa in pratica prevede la costruzione di tre strutture e all’elaborazione di un bando per affidarle. La destinazione d’uso delle nuove baracchine sarà sempre legata a servizi alla città e al commercio. “Ancora, -dice l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, – si sta lavorando alla conformazione delle strutture e alla tipologia di attività, si farà attenzione ai dettagli, per esempio la gestione dei rifiuti ma anche alla presenza di bagni pubblici. Il tutto con l’obiettivo di creare una sorta di parco lungomare.