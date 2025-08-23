Attualità

LIVORNO - ENTRO FINE ANNO CHIUSA LA PROGETTAZIONE DELLE BARACCHINE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Una modifica alla viabilità per accedere all’acquario e la demolizione delle ultime baracchine lungo mare. Sono prossimi passi dell’amministrazione comunale di Livorno che prevede un disegno ben preciso di quello che per anni è stato un tratto passeggiata contornata da baracchine in gran parte abbandonate e fatiscenti. L’idea che poi verrà messa in pratica prevede la costruzione di tre strutture e all’elaborazione di un bando per affidarle. La destinazione d’uso delle nuove baracchine sarà sempre legata a servizi alla città e al commercio. “Ancora, -dice l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, – si sta lavorando alla conformazione delle strutture e alla tipologia di attività, si farà attenzione ai dettagli, per esempio la gestione dei rifiuti ma anche alla presenza di bagni pubblici. Il tutto con l’obiettivo di creare una sorta di parco lungomare.

Articoli correlati

PRATO - Il luna park di viale Marconi...

FIRENZE - VIA LIBERA AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA...

Toscana - ALERT NEGLI USA: CRISI DI CONSUMO...

LIVORNO - STADIO ARMANDO PICCHI: RIQUALIFICATA PARTE DELLA...

LIVORNO - SALVETTI: “SOSTENIAMO LA NON MILITARIZZAZIONE DELLE...

LIVORNO - LIVORNO OSPITA LA FESTA NAZIONALE DELL’UNITA’

LIVORNO - ZONE ROSSE PER COMBATTERE LA MICROCRIMINALITA’

FIRENZE - URBANISTICA: PROGETTI PASSATI E FUTURI TRA...

CARMIGNANO - Pioggia o fuoco i volontari della...

PISTOIA - ARTE CONTEMPORANEA, PISTOIA CONCORSO PER ARTISTI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia