PISTOIA - EX SS 66 PERICOLOSA, ABITANTI CHIEDONO INTERVENTI

Una strada alla periferia di Pistoia, la ex statale 66, che va verso Quarrata e da lì fino a Firenze, teatro di gravi incidenti stradali, l’ultimo dei quali, circa un mese fa, mortale. Gli abitanti della frazione di Ponte alla Pergola hanno raccolto oltre 200 firme per chiedere al Comune di Pistoia interventi immediati per la messa in sicurezza. La strada, percorsa anche da mezzi pesanti, passa in mezzo alle abitazioni e in molti tratti mancano persino i marciapiedi.