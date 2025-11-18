Attualità

Montalcino (SI) - Export vino in calo, attesa per Benvenuto Brunello

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

L’export del vino italiano e toscano affronta una fase critica: mercati consolidati rallentano, il canale Horeca cala e i prezzi, soprattutto negli USA, diventano meno accessibili. Le aziende reagiscono puntando su e-commerce, vendita diretta e diversificazione dei mercati, guardando anche a Paesi emergenti come Messico e Brasile.
In questo contesto cresce l’attesa per l’apertura, questo weekend a Montalcino, dell’edizione 2025 di Benvenuto Brunello, con la presentazione in anteprima di tre annate: il Rosso 2024, il Brunello 2021 e la Riserva 2020. Tra le cantine protagoniste, alcune si concentrano su una riflessione sui fattori di consumo, che appaiono oggi al di fuori dei canoni consolidati e studiati fin dagli anni ’80.
Insomma, da questo territorio, dove si trovano alcuni dei vigneti più preziosi d’Italia, il mondo del vino si aspetta molto, anche se le sfide restano ancora impegnative.

Articoli correlati

FIRENZE - ARMIN LINKE. ALLA SCOPERTA DI UNA...

MARCIANO (AR) - SICUREZZA SUL LAVORO: NASCE IL...

ROSIGNANO - SOLVAY PUNTA ALLA PRODUZIONE DI IDROGENO...

FIRENZE - DONNE PROTAGONISTE IN TERRA DI TOSCANA

FIRENZE - GIOCO DELLE TRE CARTE, DENUNCIATO DA...

FIRENZE - TOSCANA DELLE DONNE: PREVENZIONE ONCOLOGICA

TOSCANA - DANNI E DISAGI PER IL MALTEMPO....

LIVORNO - PORTO: SESTA TAPPA DEL ROAD TO...

LIVORNO - LE SFIDE DEL NUOVO PRESIDENTE DELL’AUTORITA’...

FIRENZE - DATI IRPET: L’INVERNO DEMOGRAFICO È GIÀ...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia