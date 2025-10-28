LIVORNO - FATTORI TORNA A CASA. A CASTIGLIONCELLO 72 ACQUEFORTI

72 acqueforti di Giovanni Fattori in mostra a Castello Pasquini. Ha aperto sabato 4 ottobre la mostra “Fattori. Poesia e forza del bianco e nero” in occasione dei 200 anni della nascita dell’artista livornese. A Castiglioncello, l’artista labronico dipinse le luci e le ombre, il cielo e il mare, definendo la storia dei pittori della macchia e quindi la storia dei Macchiaioli. Nato a Livorno nel settembre del 1825 e morto a Firenze nell’agosto del 1908, Giovanni Fattori racconta e si racconta seguendo il filo di un percorso espositivo che oscilla tra la forza e la poesia del bianco e nero, ovvero il bianco della carta e il nero dell’inchiostro.