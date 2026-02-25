PRATO - Fatture false per 27 milioni e maxievasione fiscale, indagati tre imprenditori e quattro società. Sequestro di case, auto e conti correnti

Fatture per un ammontare di 27 milioni di euro emesse tra il 2021 e il 2024. Una montagna di operazioni commerciali nei settori dell’abbigliamento e degli accessori all’ingrosso del tutto fittizia come hanno ricostruito le indagini della guardia di finanza di Prato che si sono tradotte nel sequestro preventivo di 6 milioni di euro, vale a dire l’Iva maturata sull’importo complessivo delle fatture. Su richiesta della procura, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato ha emesso il decreto finalizzato alla confisca; nel mirino sono finiti soldi contanti, depositi, beni mobili e immobili di proprietà di quattro società e di tre imprenditori cinesi. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza sono al lavoro tra Prato, Pistoia e Milano per intercettare e bloccare le disponibilità delle società e degli imprenditori: due immobili, quattro auto di lusso, denaro liquido, quote societarie e saldi di numerosi conti correnti.

Il ‘fatturificio’ messo in piedi dagli indagati avrebbe consentito, secondo gli investigatori, una sistematica evasione dell’Iva attraverso un insieme di ditte ‘apri e chiudi’ intestate a connazionali che, rilasciando fatture per operazioni inesistenti e avvalendosi – spiega la procura – “dell’ausilio di una rete criminale consolidata sia in Italia che all’estero, riuscivano a riciclare il denaro tramite bonifici bancari verso istituti di credito asiatici, prevalentemente cinesi”.

La frode veniva realizzata attraverso pochi clic direttamente dagli smartphone degli indagati che, grazie ad applicazioni di home banking oppure di fattureincloud movimentavano le ingenti somme.