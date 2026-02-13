TOSCANA - FINO AL 16 FEBBRAIO SI PUO’ DONARE UN FARMACO

La crisi si fa sentire e in molti spesso si trovano davanti alla scelta di comprare o un farmaco o il cibo. Un piccolo gesto può aiutare tutte queste persone che spesso non possono curarsi. E’ iniziata il 10 febbraio la 26esima edizione delle Giornate della raccolta del farmaco. C’è tempo fino a lunedi 16 febbraio per andare nelle farmacie aderenti, l’elenco sul sito della fondazione del Banco farmaceutico e poter contribuire anche con un piccolo aiuto.

La Raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.