FIRENZE - Fiorentina da ultimo posto a minacce social

E’ un momento veramente difficile e delicato per la Fiorentina, che nonostante i 92 milioni di euro investiti sul mercato estivo, sta precipitando sempre di più. Una caduta che appare inarrestabile. Dopo 14 giornate è in fondo alla classifica con appena 6 punti, ancora non ha vinto una partita e ne ha perse 8, e lo spettro della Serie B aleggia minaccioso anche perché per adesso non sembrano essere serviti a niente il cambio di allenatore , le dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradè .

La Fiorentina è finita pure nei mirino degli odiatori sui social che hanno minacciato i giocatori e le loro famiglie. Il gruppo sembra anche avere problemi di tenuta come dimostrano gli ultimi episodi.

A partire dal caso del rigore: ieri lo ha battuto Mandragora ma era pronto Kean che non ha esultato, anche se il primo rigorista della squadra è Gudmundsson. ”Ma non se l’è sentita” ha spiegato Vanoli salvo essere smentito oggi dal giocatore islandese rispondendo via social a un tifoso: ”Non ho mai e non rifiuterò mai di calciare un rigore, li ho sempre tirati per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e io non sono quel tipo di persona che litiga con il compagno di squadra davanti allo stadio pieno”.

E sempre ieri Ranieri, che è il capitano di questa Fiorentina, quando è stato sostituito ha ignorato Vanoli, passandogli davanti senza dargli la mano o un saluto. Episodi stigmatizzati dal direttore sportivo Goretti che gettano ulteriore benzina su un ambiente già incandescente, a cui vanno aggiunte le vergognose minacce arrivate via social ai giocatori e alle loro mogli (coinvolgendo pure i figli), fra queste la consorte di Dodo che ieri sera ha denunciato tutto sul proprio profilo Instagram. La società viola in una nota ha espresso piena solidarietà e totale condanna di quanto avvenuto. Condanna anche da parte della Sindaca di Firenze Sara Funaro.

Intanto stamani la squadra si è ritrovata al Viola Park per preparare l’impegno di giovedì di Conference League contro la Dinamo Kiev, cui seguirà sempre al Franchi lo scontro diretto domenica con il Verona che proprio ieri ha centrato il primo successo in campionato, contro l’Atalanta, lasciando i viola ultimi da soli.