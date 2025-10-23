Attualità

LIVORNO - FIRMATO IL PROTOCOLLO PER IL CACCIUCCO SOSTENIBILE

Rachele Campi
Squali e razze sono parte del nostro mare e delle nostre tradizioni culinarie conosciuti spesso con nomi locali come: asia, cagnetto, gattuccio o nocciolo. Sono stati per secoli ingredienti fondamentali dei piatti iconici come il cacciucco alla livornese, simbolo di una cultura marinara che affonda le sue radici nei secoli. Il mare però è cambiato e oggi molte specie, un tempo abbondanti, sono a rischio estinzione. E’ il caso del Palombo, per secoli, considerato un pesce povero e servito in tutta Italia. Da qui nasce la carta di Livorno per unire chi crede in un futuro sostenibile per il mare.

