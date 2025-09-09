Attualità

LIVORNO - FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER I DETENUTI DELLE SUGHERE

Rachele Campi
Firmato il protocollo d’intesa tra la Direzione della Casa Circondariale di Livorno Gorgona e il Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Livorno. Una carte che servirà a gestire i detenuti garantendo loro maggiori spazi e non solo.

