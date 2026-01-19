PISTOIA - FONDAZIONI BANCARIE TOSCANA, LUCA GORI NUOVO COORDINATORE REGIONALE

Passaggio di testimone alla guida della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana. Il Consiglio ha eletto Luca Gori, presidente di Fondazione Caript, nuovo coordinatore regionale per il mandato 2026-2028. Gori succede a Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, alla guida dell’organismo territoriale di Acri. Gori insegna diritto pubblico alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Diritto del Terzo settore all’Ateneo pisano; esperto di amministrazione condivisa e ricerca scientifica, è attualmente il più giovane presidente di una fondazione di origine bancaria in Italia. La Consulta svolge un ruolo strategico di raccordo tra le Fondazioni toscane, promuovendo iniziative comuni e rafforzando il dialogo con le istituzioni per lo sviluppo del territorio. Nel ringraziare il predecessore per il lavoro svolto, il neo-coordinatore ha tracciato le linee del suo mandato: “La Consulta è uno spazio fondamentale di collaborazione — ha dichiarato Gori —. Proseguiremo rafforzando la capacità delle Fondazioni di operare insieme, valorizzando le esperienze locali per contribuire, in modo sussidiario, allo sviluppo sociale, culturale ed economico della regione”.