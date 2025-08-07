LIVORNO - FUMATA NERA PER IL PARTY DI AGOSTO ALLE SPIAGGE BIANCHE

Fumata nera per il One Love Beach Festival in programma il 24 agosto alle spiagge bianche a Rosignano. Il no al party estivo arriva dalla prefettura di Livorno e dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Nel programma dell’evento mancherebbero degli elementi basilari, dalle misure organizzative alle potenziali criticità. Mancherebbe sostanzialmente la sicurezza. Le feste organizzate alle spiagge bianche hanno subito negli anni alti e bassi notevoli. Iniziato tutto con il Sangria Party, nel 2003 furono circa 25000 i ragazzi arrivati da tutta Italia. Poi un incidente, la morte di due ragazzi al rientro dal beach party. Un evento che chiuso i battenti nel 2004. Nel 2011 arrivo il Circo Nero ma durò appena un paio di edizioni per poi essere bloccato anche questo definitivamente.