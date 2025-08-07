LIVORNO - FUNICOLARE DI MONTENERO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DA 117 ANNI

Era il 19 agosto del 1908, 117 anni fa, quando i vagoni della funivia iniziavano la loro prima salita verso il Santuario della Madonna di Montenero a Livorno. Da allora non hanno mai smesso di portare sulla collina, che sovrasta Livorno e la costa, migliaia di residenti, visitatori e pellegrini ogni anno. Numeri cresciuti via via e destinati a salire ancor di più quest’anno perché in occasione del Giubileo 2025 tutte le domeniche (dallo scorso 4 maggio) sono e saranno gratuite fino al prossimo 26 ottobre (ma anche a Ferragosto) grazie al contributo del Comune di Livorno