Attualità

LIVORNO - FUNICOLARE DI MONTENERO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DA 117 ANNI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Era il 19 agosto del 1908, 117 anni fa, quando i vagoni della funivia iniziavano la loro prima salita verso il Santuario della Madonna di Montenero a Livorno. Da allora non hanno mai smesso di portare sulla collina, che sovrasta Livorno e la costa, migliaia di residenti, visitatori e pellegrini ogni anno. Numeri cresciuti via via e destinati a salire ancor di più quest’anno perché in occasione del Giubileo 2025 tutte le domeniche (dallo scorso 4 maggio) sono e saranno gratuite fino al prossimo 26 ottobre (ma anche a Ferragosto) grazie al contributo del Comune di Livorno

Articoli correlati

FIRENZE - MERCATO SAN LORENZO: DISTANZA DI SICUREZZA...

PRATO - Protezione civile, vertice in Comune con...

LIVORNO - FUMATA NERA PER IL PARTY DI...

CECINA - ALLE GORETTE TRA I BUNKER DELLA...

LIVORNO - FA WINDSURF E VIENE COLPITO DA...

SESTO FIORENTINO - ALLUVIONE SESTO: ENTRO L’ESTATE LAVORI...

TOSCANA - GOVERNO IMPUGNA LEGGE SUL SALARIO MINIMO....

EMPOLI - RIMOZIONE ORDIGNO BELLICO, IN 5000 DOVRANNO...

MARINA DI CARRARA - GOLETTA VERDE, PEGGIORA L’INQUINAMENTO...

PRATO - TROPPE RISSE TRA RAGAZZI E GENITORI:...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia