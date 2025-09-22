Attualità

LIVORNO - GAZA, OCCUPATA BANCHINA IN PORTO DAL CORTEO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Dalle 6 di questa mattina centinaia di persone sono scese in piazza al grido di “Palestina libera”. Dopo un breve corteo per le vie della città, l’Unione Sindacale di Base di Livorno insieme a molti studenti hanno occupato gli spazi fuori dal varco Valessini, al porto. Gli striscioni non mancano. Una manifestazioni che riunisce più generazioni in un unico coro. Entrano in porto, l’obiettivo è arrivare alla banchina che tra poche ore dovrebbe ospitare una nave americana che trasporta armi. La ‘Slnc Severn’.

