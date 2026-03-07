LIVORNO - GIANI: “PERCHE’ DUE RIGASSIFICATORI IN TOSCANA?”

Dopo aver chiesto la proroga per restare con il rigassificatore nel porto di Piombino, SNAM acquista al 100% il rigassificatore Olt a largo della costa Labronica. Scelte che fanno pensare ad un ampio progetto per uno degli operatori impegnato nel trasporto del gas tra i più importanti d’Europa. A fronte di ciò il presidente della toscana Eugenio Giani, seppur valutando una iniziativa positiva l’acquisizione del rigassificatore Olt, utile perché flessibile in situazioni di emergenza come le guerre e le possibili interruzioni agli approvvigionamenti, non fa mistero della sua contrarietà ad avere due rigassificatori in Toscana.