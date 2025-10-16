Attualità

LIVORNO - GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Nel 2050 saremo 9 miliardi di persone, da qui la riflessione sullo stile di vita, sull’orientamento verso una dieta sostenibile a tutela della salute e del pianeta.

Articoli correlati

LIVORNO - RI-CREARE SOLIDARIETA’ IN PIAZZA DOMENICO CHIESA

LIVORNO - IL VERNACOLIERE SOSPENDE LE PUBBLICAZIONI

Impruneta (FI) - IMPRUNETA OSPITA LA MOSTRA DEDICATA...

TOSCANA - STOP CIBO ULTRAFORMULATO NELLE MENSE SCOLASTICHE:...

PRATO - Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico...

PRATO - Sfruttamento, tutele sociali e giuridiche per...

BRUXELLES - SPIAGGE E COLTELLI IGP ALLA SETTIMANA...

QUARRATA (PT) - RESTAURO DA 1,3 MILIONI PER...

PISA - APRE A PALAZZO BLU LA MOSTRA...

LUCCA - LA FABBRICA DELL’ARIA ARRIVA ALL’OSPEDALE DI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia