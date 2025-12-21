Attualità

PISTOIA - GLI AUGURI DI NATALE DELLA SINDACA DI PISTOIA CELESTI

Nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia, la sindaca facente funzioni Anna Maria Celesti ha tenuto il tradizionale scambio di auguri, tracciando un bilancio del 2025 e delineando le sfide del 2026. Il discorso si è aperto con una riflessione sui mutamenti demografici e le nuove povertà, citando il dossier Caritas per sottolineare l’urgenza di combattere l’isolamento sociale e la crisi del ceto medio. Celesti ha rivendicato la continuità amministrativa dal 2017, evidenziando oltre 180 milioni di euro investiti in opere pubbliche e il risanamento finanziario della Spes. Tra i traguardi raggiunti figurano i nuovi alloggi popolari a Chiazzano e Bottegone, insieme alla riqualificazione di poli scolastici e sportivi, come il futuro palazzetto nell’area Pallavicini. Proiettandosi al 2026, la sindaca ha ricordato il ruolo di Pistoia come Capitale Italiana del Libro e l’impegno per il grande evento sportivo Eurogym. Sul fronte urbanistico, il Piano “Pistoia 2030” potenzierà le aree industriali, mentre la cultura vedrà il restauro del Teatro Manzoni. Un programma ambizioso che mira a unire sviluppo strutturale, inclusione sociale e rilancio internazionale della città.

