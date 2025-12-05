CAVRIGLIA - GRAZIE A 20MLN PNRR IL BORGO FANTASMA DIVENTA POLO CULTURALE

Brillano gli occhi del sindaco di Cavriglia, Leonardo Degli Innocenti o Sanni, di fronte ai cantieri che grazie a 20 milioni di euro del Pnrr stanno trasformando in realtà il sogno di recuperare e dare una nuova vita a Castelnuovo D’Avane, antico borgo disabitato da 50 anni dopo essere stato ferito a morte dalle escavazioni della vicinissima miniera di lignite, ora esaurita e chiusa. Unico segno di vita nel 1995 quando Alessandro Benvenuti lo scelse come set cinematografico del film Ivo il tardivo, poi di nuovo silenzio.

Il primo passo verso la rinascita è stato compiuto dal Comune nel 2003 con l’acquisto di tutta l’area, poi il recupero dell’acropoli con realizzazione di un museo e di un auditorium, ma la svolta è arrivata nel 2022, con l’aggiudicazione del bando Pnrr di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. Oggi 4 ditte appaltatrici lavorano instancabilmente per realizzare entro giugno 2026, il recupero della casa di Andrea del Sarto, tre musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, un albergo diffuso, residenze private e botteghe artigianali.

Particolare attenzione sarà data alla memoria con un museo dedicato. E’ qui infatti, che i tedeschi nel luglio del 1944 hanno compiuto una delle stragi più efferate della Resistenza italiana. Il Comune è a già a lavoro per il dopo, quando tutto sarà pronto e funzionante.