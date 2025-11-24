PRATO - HUB RICICLO TESSILE: LAVORI OK E A DICEMBRE I MACCHINARI

Proseguono a ritmo serrato e nel pieno rispetto del cronoprogramma, i lavori di costruzione dell’hub del riciclo tessile Plures-Alia sta realizzando in via di Baciacavallo a Prato, terra che ha una tradizione secolare in fatto di rigenerazione delle fibre. Abbiamo accesso con le nostre telecamere alla struttura che sarà completata entro pochi mesi. I macchinari per la selezione e per la presfilacciatura arriveranno già a dicembre. 30 i milioni investiti di cui uno Pnrr destinato alla tecnologia belga che effettuerà la selezione per qualità, colore e materiale, alimentata da intelligenza artificiale per accrescere la propria conoscenza. Un modello unico in Italia che permetterà un vantaggio enorme per gli operatori del settore e per l’ambiente: entra il rifiuto – abiti usati e scarti di lavorazione – ed esce materia prima seconda. IO

La merce selezionata viene poi pressata, sanificata e presfilacciata per poi andare agli operatori del settore. La capacità complessiva dell’impianto è di 33mila tonnellate l’anno, di cui 20 dal post consumo e 13 dagli scarti di lavorazione.

Plures e la Toscana vogliono arrivare preparate a quella che già ora si preannuncia come la rivoluzione europea del settore con una normativa specifica sulla responsabilità in capo al produttore (Epr) e l’obbligo di produrre con una parte di riciclato.