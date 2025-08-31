Attualità

TOSCANA - I GIGANTI VERDI DELLA TOSCANA: 165 ALBERI MONUMENTALI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

La più alta è la Sequoia Sempreverde in Località Castello di Sammezzano a Reggello in provincia di Firenze che con le sue chiome raggiunge i 54 metri di altezza. E’ l’albero più alto d’Italia; Sempre in zona, a Vallombrosa, il Pino Lambertiano misura 51,5 metri. Poi c’è l’Abete bianco all’Abetone, 46 metri, il Cerro della Pineta val grande a Fucecchio (38 metri) e la Sequoia sempreverde all’Orto botanico di Lucca. Sono i 5 giganti verdi della Toscana. Nella nostra regione sono censiti 165 alberi monumentali in base ai dati del Ministero dell’Agricoltura diffusi da Coldiretti: 49 si trovano in provincia di Firenze, 41 nella provincia di Lucca, 21 in provincia di Prato concentrati tutti nel comune di Montemurlo che detiene il primato regionale per numero di alberi censiti, 14 in provincia di Livorno poi Siena e Grosseto con 9 ciascuno così come Pistoia e Pisa con 7 ciascuno. La loro maestosità racconta le storie degli anni che hanno vissuto. A Bagno a Ripoli ad esempio c’è la Cipressa sonora, chiamata così dai ripolesi perchè lì vicino si trovava una pista da ballo; il gelso nero di Castiglion Alberti ci riporta agli inizi del ‘900 quando nel Valdarno aretino si coltivata il baco da seta; la quercia delle Streghe ispirò Pinocchio, per non parlare degli iconici cipressi di Tomboli in Val D’Orcia, disposti a cerchio dai cacciatori per attirare gli uccelli. Tra i più anziani, la quercia di Pienza che ha circa 400 anni ed è menzionata nelle memorie storiche della battaglia di Monticchiello del 6 aprile 1944.

Articoli correlati

LUCCA - LE FRAZIONI DI BORGO A MOZZANO...

FIRENZE - AL VIA IL 2 SETTEMBRE COPULA...

PISTOIA - VERSO IL RESTAURO DELLA CHIESA DI...

FIRENZE - IL SITO SESSISTA: MIGLIAIA DI DENUNCE,...

PRATO - RISCHIO IDROGEOLOGICO, NUOVO SUMMIT DEL COMUNE...

FIRENZE - Digiuno per gaza si mobilita il...

FIRENZE - Piazza della libertà tra ritardi e...

FIRENZE - IL MINISTERO DELLA CULTURA ACCENDE UN...

ROMA - I giudici di Cassazione: “Astori si...

TOSCANA - SETTEMBRE IN FESTA: ARRIVA “DALL’AMBRA ALL’OMBRONE”

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia