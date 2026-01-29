CAMPI BISENZIO (FI) - I GIGLI FACILITATORI NELLA RICOLLOCAZIONE DEGLI EX PAM

Buone notizie per i circa 40 dipendenti di Pam Panorama che hanno perso il loro posto di lavoro a seguito della recente chiusura del punto vendita all’interno del centro commerciale I Gigli. La proprietà del tempio dello shopping si è messa a disposizione della Regione per facilitare la ricollocazione del personale, ora in cassa integrazione, pur non avendo obblighi in tal senso. Lo ha annunciato Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del governatore toscano Eugenio Giani al termine dell’incontro avuto ieri alla presenza delle organizzazioni sindacali, già firmatarie dell’accordo firmato in Regione lo scorso venerdì e rappresentative dei lavoratori licenziati, e dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio. “E’ stato un primo incontro positivo – ha affermato Fabiani – tutti abbiamo potuto apprezzare la disponibilità della proprietà de I Gigli che, pur non essendo un soggetto datoriale, ha dato la propria disponibilità per facilitare la ricollocazione del personale attualmente in cassa integrazione licenziato da Pam Panorama”. Il ruolo di facilitatore trova concretezza nel rapporto costante che la direzione del centro commerciale ha con i negozi presenti o che lo saranno nei propri spazi. L’incontro tra domanda e offerta è rafforzato dallo sportello di Arti all’interno del centro commerciale.