FIRENZE - I Presepi di Cracovia: nella Chiesa di Santa Felicita

Maria Teresa Rabotti
Combinano architettura cittadina e scene della Natività, sono i presepi di Cracovia in mostra fino al 6 gennaio nella Chiesa di Santa Felicita a Firenze. Coloratissimi e spesso animati da carillon che riproducono melodie tradizionali o canti natalizi, sono realizzati a mano con materiali come legno e carta stagnola. Per la loro unicità, nel 2018 sono diventati Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità dell’Unesco e vengono celebrati ogni anno con un concorso promosso dal Museo di Cracovia. Tutti i presepi sono soliti possedere una torre, di solito una riproduzione della torre più alta della Basilica dell’Assunzione di Maria Vergine adornata con una corona.

