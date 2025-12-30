Attualità

PRATO - Il 2026 sarà l’anno decisivo per la sistemazione della Sr325: c’è l’impegno della Provincia

Ripercorsi i risultati del 2025 e delineati gli indirizzi per il prossimo anno. Il presidente: "La Provincia sarà sempre più un ente vicino a cittadini e imprese"
Nadia Tarantino
Fine anno, tempo di bilancio per la Provincia di Prato ma anche di prospettive, propositi e impegni. Il presidente, Simone Calamai,  ha tenuto oggi, martedì 30 dicembre, la consueta conferenza stampa di chiusura anno e ha tirato le somme del lavoro fatto sottolineando i due cardini: viabilità ed edilizia scolastica. Sul fronte viabilità, gli interventi più consistenti hanno riguardato la Strada provinciale 2 in Val di Bisenzio e le Strade provinciali 9 e 10 a Carmignano dopo gli allagamenti, le frane e gli smottamenti dello scorso marzo causati dal maltempo. Per quanto riguarda le scuole, completati i lavori di rifacimento della copertura del Marconcino al Polo di San Paolo e l’adeguamento antisismico al Dagomari finanziato con 5 milioni di Pnrr; inaugurato anche l’auditorium al Brunelleschi di Montemurlo.
Il 2026 porterà soluzioni per la Strada regionale 325, vera e propria croce da anni ormai alla ricerca di un’alternativa che consenta un collegamento sicuro qualunque cosa accada che si tratti di frane, di incidenti o di cantieri.

