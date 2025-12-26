PRATO - Il bilancio del Comune di Prato all’insegna della concretezza. Il commissario straordinario: “La priorità sono i cittadini, le famiglie, le imprese”

Dalla sicurezza al sociale, dalle opere pubbliche al rischio idrogeologico e idraulico: sono dieci i capitoli su cui è forte l’attenzione del commissario straordinario, Claudio Sammartino che, nella conferenza stampa di fine anno, ha tirato le somme dei suoi sei mesi alla guida del Comune di Prato. “Un bilancio di servizio a questa città – ha detto il commissario illustrando il documento di previsione triennale 2026-2028 – tutto ruota attorno ai protagonisti che sono i cittadini, sono gli organismi sociali, le imprese, le famiglie”. Priorità, dunque, alla città e ai cittadini con un bilancio contraddistinto dalla concretezza.

Il bilancio di previsione, fresco di stesura, ha tra i suoi obiettivi la sicurezza del territorio, quella intesa come legalità e quella intesa come tutela del territorio sotto il profilo idraulico e idrogeologico; su quest’ultimo fronte, ammonta a 9 milioni l’impegno per quattro nuove casse di espansione nella zona nord ovest, e a 900mila euro quello per il programma triennale di manutenzione di fossi e fossetti. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, il grosso degli investimenti – oltre due milioni – è destinato all’implementazione del sistema di videosorveglianza. Poco più di un milione e mezzo per parchi e giardini, 250mila euro per la riqualificazione dei chiassini del centro storico, due milioni e mezzo per viabilità e manutenzione stradale, mezzo milione per l’illuminazione pubblica. Colpo di acceleratore per le opere finanziarie con fondi Pnrr ma sulle quali il Comune impegna denaro: complessivamente 70 milioni. Molti dei progetti sono già arrivati al traguardo, altri sono in fase di realizzazione. Per quanto riguarda lo stadio dell’acqua, opera della quale si parla molto ma che per ora è al palo, ci sarebbero novità importanti che potrebbero portare nel giro di pochissimo tempo all’apertura del cantiere.

Infine risorse sono destinate ad incrementare il numero delle case popolari anche attraverso il recupero degli alloggi di risulta. Tutto senza toccare la pressione tributaria che resterà invariata come resterà invariato il costo dei servizi, dai nidi ai cimiteri, dalla refezione scolastica ai musei.