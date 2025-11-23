Montalcino (SI) - Il Brunello contro la violenza sulle donne

La tradizionale piastrella di Benvenuto Brunello, simbolo delle vendemmie del celebre vino di Montalcino, assume nel 2025 un significato sociale: dire no alla violenza sulle donne. Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha affidato alla Fondazione Una Nessuna Centomila, per mano dell’attrice e autrice Paola Minaccioni, la realizzazione dell’opera.

Mentre i dati economici confermano un mercato americano in ripresa, nel bicchiere il territorio di Montalcino ci racconta vini sempre più identitari, capaci di coniugare eleganza e personalità. La 2021, presentata in anteprima, ne è una prova concreta, dimostrando una notevole agilità e raggiungendo quella consapevolezza espressiva così distintiva.