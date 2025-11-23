Attualità

Montalcino (SI) - Il Brunello contro la violenza sulle donne

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

La tradizionale piastrella di Benvenuto Brunello, simbolo delle vendemmie del celebre vino di Montalcino, assume nel 2025 un significato sociale: dire no alla violenza sulle donne. Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha affidato alla Fondazione Una Nessuna Centomila, per mano dell’attrice e autrice Paola Minaccioni, la realizzazione dell’opera.
Mentre i dati economici confermano un mercato americano in ripresa, nel bicchiere il territorio di Montalcino ci racconta vini sempre più identitari, capaci di coniugare eleganza e personalità. La 2021, presentata in anteprima, ne è una prova concreta, dimostrando una notevole agilità e raggiungendo quella consapevolezza espressiva così distintiva.

