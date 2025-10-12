Attualità

PISTOIA - IL DISTRETTO FERROVIARIO CERCA SOSTEGNO PER LA CRESCITA

Patrizio Ceccarelli
Il distretto ferroviario toscano (con Pistoia come fulcro), guidato dal motore Hitachi Rail, lancia un appello urgente alle istituzioni locali, nazionali ed europee per garantire la sua crescita e il suo sviluppo. A farsi portavoce di questa eccellenza nazionale, nota per l’elevato livello tecnologico raggiunto, è Veronica Elena Bocci, coordinatrice di DITECFER. La società consortile, infatti, svolge un ruolo cruciale nella filiera, occupandosi di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione e formazione. La richiesta è chiara: un supporto concreto per consolidare la leadership del settore e affrontare le sfide future.

