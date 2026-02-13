PISTOIA - IL DRAMMA DELL’AMIANTO DIVENTA UNA PIÈCE TEATRALE

Il sipario del Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia si apre sulla memoria storica della città. Il prossimo 20 febbraio, alle ore 21:00, l’Associazione Progetto Teatro, con il patrocinio del Comune di Pistoia, presenta “Asbesto – Indistruttibile, cento anni di amianto”. L’evento, organizzato dal Circolo Legambiente di Pistoia, non è una semplice pièce teatrale, ma un atto di accusa contro un “killer silenzioso”. Il testo di Claudia Cappellini ripercorre la parabola dell’amianto: dalle miniere della Eternit di Casale Monferrato fino alla coibentazione dei vagoni ferroviari nello stabilimento San Giorgio di Pistoia, dove il minerale veniva utilizzato massicciamente per la sua economicità e resistenza. In scena, l’attrice e regista Monica Menchi dà voce e corpo alle vittime e all’inganno industriale, trasformando la ricerca storica in un’emozione collettiva capace di scuotere le coscienze. Lo spettacolo indaga l’etica del lavoro e il silenzio complice di chi sapeva e non ha parlato, rivelando la natura letale di un materiale considerato per secoli “magico”. L’iniziativa ha una forte valenza solidale: l’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto a Legambiente Pistoia per sostenere le attività del CEA (Centro di Educazione Ambientale), a favore della tutela della salute pubblica e della valorizzazione del territorio. Dopo Pistoia l’opera teatrale andrà in scena in altre città italiane che hanno vissuto il dramma dell’amianto.