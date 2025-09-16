FIRENZE - IL MEUCCI GALILEI DIVENTERà UN CAMPUS SCOLASTICO INNOVATIVO

Sono partiti i lavori per la realizzazione di quello che diventerà il più grande Campus scolastico della città metropolitana. Il Meucci Galilei, tra i principali Istituti tecnici di Firenze, nel cuore del Quartiere 4, cambiano volto. Entro il 2030 in questo spazio sorgeranno due nuove scuole (i lavori procederanno per fasi, prima verrà demolito il Galilei poi il Meucci, spostando via via gli studenti nei locali ancora agibili). 2400 studenti in totale, 1300 del meucci e 1100 del Galilei, laboratori e, anche, una biblioteca che potrà servire l’intero quartiere, così come sarà aperto alla cittadinanza il parco previsto dal progetto. Il Campus sarà totalmente ecosostenibile, realizzato con le caratteristiche n-zeb (near zero energy building) e anche l’organizzazione cambierà, in linea con l’idea nuova di scuola: saranno gli studenti a spostarsi tra le aule in base alle materie, non i professori. L’intervento, complessivamente di 75 milioni di euro tra bonifica dei terreni e costruzione, è finanziato interamente con fondi della Città metropolitana.