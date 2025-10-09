Attualità

LIVORNO - "IL MINISTRO HA MESSO IN DIFFICOLTA' L'ORDINE PUBBLICO"

“Torneremo presto a Livorno”, lo aveva detto all’evento organizzato dalla lega ai bagni Pancaldi e l’annuncio del suo secondo ingresso in una settimana nella città labronica non si è fatto attendere. Domani il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sarà in città. La tensione resta alta dopo gli scontri di martedì tra manifestanti e forze dell’ordine, dove sono volate bottiglie e bombe carta. Il bilancio è di due arresti e un di poliziotto ferito. Il sindaco Luca Salvetti, ha condannato la violenza, ma ha voluto far anche riferimento all’atteggiamento del ministro.

