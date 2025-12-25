Attualità

FIRENZE - IL PRANZO DI NATALE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

Natale di solidarietà e di accoglienza per le persone povere, per quelle sole, per gli anziani grazie alla Comunità di Sant’Egidio che ha rinnovato la tradizione del pranzo di Natale. Un appuntamento che fa parte anche della storia di Firenze dove la Basilica di San Lorenzo ha aperto le porte per ospitare chi altrimenti non avrebbe potuto festeggiare, chi non si sarebbe potuto mettere a tavola, chi avrebbe trascorso un Natale in solitudine e al freddo.
I volontari hanno lavorato tanto per arrivare a questo pranzo di Natale.
Lo spirito del Natale incarnato davvero e fino in fondo.
Agli ospiti i saluti delle autorità che hanno sottolineato l’importanza di un appuntamento che anno dopo anno è diventato uno dei simboli della solidarietà, della fraternità, dell’accoglienza.
Fiorentini e turisti hanno riempito la cattedrale di Santa Maria del Fiore per la solenne messa di Natale

