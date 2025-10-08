Attualità

LIVORNO - IL PREFETTO DIONISI NUOVO COMMISSARIO DELLA DARSENA EUROPA

Rachele Campi
Sul fronte Darsena Europa il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, conferma ciò che nei giorni scorsi era stato paventato. Il prefetto Giancarlo Dionisi sarà il nuovo commissario dell’opera che se collegata in modo adeguato potrebbe far diventare Livorno un polo industriale tra i più importanti d’Italia.

