LIVORNO - IN MIGLIAIA ALLA MANIFESTAZIONE MAREDIVINO E DIGUSTO

In migliaia alla mostra mercato al PalaModi’, per MAREDIVINO e DIGUSTO. Oggi l’ultima giornata tra decine di stand di produttori vinicoli e gastronomia locale. Un evento reso possibile grazie alla Fondazione Lem e alla Fisar. Un’edizione rivisitata e che ha visto un incremento di presenze in più del 40%. 117 produttori di vino della costa e della regione e 29 aziende della rete slow food con la valorizzazione delle ricette tipiche. L’enoturismo è un settore trainante e che può crescere, ha detto Adriano Tramonti della Fondazione Lem. “Il legame con la costa degli etruschi è forte ma l’apertura dell’evento ai produttori di tutta la Toscana dimostra come Livorno possa diventare un punto di incontro privilegiato tra Costa e aree interne, tra territori vinicoli e flussi turistici. Stiamo lavorando su nuovi format, itinerari tematici, collaborazioni regionali e iniziative che possano ampliare la stagione e portare segmenti turistici di qualità”.

