PISTOIA - IN MOSTRA 120 ANNI DI INDUSTRIA FERROVIARIA PISTOIESE

È stata inaugurata nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia la mostra dedicata ai 120 anni dell’industria ferroviaria cittadina, un viaggio documentario che intreccia lo sviluppo della città con l’evoluzione dei trasporti nazionali. Curata dal Gruppo Lavoratori Anziani Breda insieme al Comune e alla Biblioteca San Giorgio, l’esposizione ripercorre le tappe fondamentali di questa epopea produttiva: dalla nascita della San Giorgio nel 1905 ai passaggi storici sotto i marchi OMFP, Breda e AnsaldoBreda, fino all’attuale realtà globale di Hitachi.

Il percorso espositivo mette in luce una straordinaria capacità di resilienza e innovazione: dalle prime automobili ai velivoli degli anni Trenta, fino all’eccellenza dell’alta velocità con il progetto simbolo dell’ETR500. Grazie a un ricco apparato di archivi pubblici e privati, la mostra offre uno sguardo profondo sul legame tra il lavoro delle maestranze locali e le grandi trasformazioni tecnologiche e sociali del Novecento. L’ingresso è gratuito e l’esposizione resterà visitabile fino al 25 febbraio.