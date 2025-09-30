LIVORNO - IN PORTO BOICOTTAGGIO COMMERCIALE VERSO LA NAVE ISRAELIANA

Quelli che si sentono sono i fischi dei portuali all’arrivo della nave Zim Virginia della compagnia israeliana Zim. Entra in porto a Livorno intorno alle 13:30. L’arrivo era previsto per le 6 di questa mattina, ma tra i lavoratori del porto prende sempre più piede la messa in atto di un boicottaggio commerciale verso Israele per il genocidio a Gaza. Rimasta in rada per alcune ore, nell’incertezza dell’attracco dovuto al clima teso che si respira in porto, è adesso in attesa di essere scaricata, ma dalla Filt Cgil in presidio fuori dalla Darsena Europa fanno sapere che nessun portuale dei 30 al momento in servizio ha intenzione di mettere mano ai container. Per il sindaco Luca Salvetti Livorno sta lanciando un messaggio forte, anche ad altri porti, e che spera arrivi al Governo. Al Varco Zara, prosegue il presidio dell’Unione Sindacale di Base che nei giorni scorsi, con la sua protesta in porto al Varco Valessini è riuscita a non far attraccare la nave americana Slc Severn carica di caterpillar e materiale logistico destinato alla base militare di Camp Derby. Per questo pomeriggio è attesa in prefettura una riunione con i sindacati e un’assemblea dell’Usb in centro città.