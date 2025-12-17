Attualità

LIVORNO - IN TOSCANA UNA AGGRESSIONE A SETTIMANA SUI VOLONTARI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Una media di una aggressione a settimana in Toscana per i volontari delle Misericordie. Talvolta i volontari vengono offesi, minacciati e in alcuni casi anche feriti. Strattonati, spintonati. Per questo il presidente delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, chiede aiuto alle istituzioni e propone body cam da far portare ai volontari in servizio. Un ultimo caso di aggressione si è verificato a Livorno nel quartiere delle Sorgenti. Una squadra è stata chiamata per un ragazzo all’interno di un’abitazione. Un grosso cane in giardino li ha fatti desistere dell’entrare e il padre del ragazzo ha strinto al braccio una volontaria per tirarla dentro. Da qui la chiamata ai Carabinieri. Si assiste a una escalation di aggressioni dice Corsinovi che chiede un faccia a faccia con l’autorità giudiziaria per aprire una riflessione sul tema.

Articoli correlati

FIRENZE - PRESIDIO E APPELLO PER LIBERARE COOPERANTE...

PRATO - TENTATO OMICIDIO: ARRESTATO NOTO RISTORATORE PRATESE

TOSCANA - AGRICOLTORI A BRUXELLES CONTRO LE DECIDIONI...

PISTOIA - ‘RIQUALIFICHIAMO’, PROGETTO PER SPAZI SPORTIVI INCLUSIVI

FIRENZE - MURA IN PIAZZA BECCARIA: L’ATTESA è...

FIRENZE - SOCIALE E CULTURA, FONDAZIONE CRF PUBBLICA...

MASSA - RIMOZIONE MERCANTILE GUANG RONG : AL...

CARRARA - UN PIANO REGOLATORE PER IL PORTO...

PISTOIA - IL GATTO SELVATICO SULL’APPENNINO PISTOIESE

PISTOIA - NUOVA VITA PER PIAZZA NELSON MANDELA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia