FIRENZE - IN UN VOLUME I 256 ANNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Maria Teresa Rabotti
La camera di Commercio di Firenze , la più antica d’Italia, la terza in Europa compie 256 anni e celebra la propria storia con un volume che è insieme racconto storico e ritratto di un’epoca di straordinaria modernità. “Tale è la nostra volontà. Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, e la nascita della prima camera di Commercio d’Italia, firmato dalla penna brillante della giornalista Olga Mugnaini.

