PISTOIA - INAUGURATA IN PIAZZA DUOMO LA NUOVA ILLUMINAZIONE MONUMENTALE

La Piazza del Duomo di Pistoia torna a splendere grazie a un innovativo impianto di illuminazione monumentale, frutto di un intervento da oltre 300mila euro realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera Luce Srl. Questo progetto restituisce al cuore storico della città una luce più suggestiva ed equilibrata, in grado di valorizzare i suoi inestimabili monumenti. La strategia ha previsto la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con un centinaio di nuovi apparecchi a Led ad alta efficienza e resa cromatica, riducendo i consumi energetici. L’obiettivo era restituire piena visibilità e coerenza estetica alla piazza, migliorando l’efficienza e la qualità percettiva degli spazi. Accanto ai punti luce principali, sono stati installati proiettori Led a luce Rgb (red, green, blue), gestiti da un sistema centralizzato per un’illuminazione scenografica dinamica. La temperatura di colore di 3000K offre un effetto più naturale e accogliente rispetto alle tonalità precedenti. I nuovi fari, meno invasivi visivamente e installati con cura per non intaccare le pietre storiche, permettono ora una luce regolabile che può creare atmosfere diverse per eventi e ricorrenze. Ciascuna facciata, dal Campanile alla Cattedrale di San Zeno, fino al Battistero e agli storici Palazzi, è stata valorizzata da una luce architettonica mirata.

