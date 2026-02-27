FIRENZE - INAUGURATA TOURISMA: IL SALONE DELL’ARCHEOLOGIA

E’ ormai diventato un appuntamento imperdibile un viaggio al centro dell’archeologia e del turismo culturale. Fino a domenica torna al Palazzo dei Congressi di Firenze tourismA l’ormai storica manifestazione organizzata dalla rivista Archeologia Viva per la dodicesima edizione. Stand, archeo-degustazioni, film, mostre, laboratori didattici, realtà virtuali, tavole rotonde, presentazioni libri. E ancora lo stato dell’arte del turismo sostenibile, i dati sulle mete predilette dai “viaggiatori culturali”, la comunicazione archeologica, le scoperte che fanno la storia, gli ultimi scavi, il dialogo tra civiltà. Tra i big Luciano Canfora, Mario Tozzi, Cristoforo Gorno, Franco Cardini, Alberto Angela (padrino della manifestazione).

Da non perdere l’Urna del Bottarone reperto etrusco scolpito oltre 2400 anni fa e che torna visibile a 60 anni dall’alluvione di Firenze. A Tourisma una mostra celebra il completamento dell’intervento conservativo che ha restituito luminosità e intensità ai colori originari dell’urna di alabastro, riportando all’antico splendore l’abbraccio senza tempo della coppia di sposi etruschi.