LIVORNO - INDAGATO AUTISTA DI BUS CHE HA INVESTITO UNA CROCERISTA

Una dinamica ancora tutta da chiarire quella che ha portato alla morte di Ellen Jan, statunitense di 83 anni che martedì scorso insieme al marito stava facendo ritorno su di uno shuttle bus in porto verso la nave da crociera Queen Victoria. Nel primo pomeriggio il bus li ha riportati alla banchina dopo un tour in toscana. Una volta scesi il bus e’ ripartito. Una manovra che non ha lasciato scampo alla donna che e’ morta schiacciata dalla ruota del mezzo, il marito invece è ricoverato per un grave trauma cranico. Sul caso si sta cercando di fare luce. L’autista un cinquantenne pisano è indagato per omicidio stradale. Fra le ipotesi dell’incidente c’è la possibilità che la coppia di anziani si sia accucciata forse per un malessere accanto al bus e che durante la manovra non siano stati visti. La donna sarebbe stata inizialmente colpita al braccio. L’uomo attualmente si trova in ospedale ed è stato ascoltato dagli inquirenti. Le indagini proseguono.