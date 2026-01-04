TOSCANA - INFLUENZA: SI AVVICINA IL PICCO E LA VARIANTE PREOCCUPA

Il picco dell’influenza è vicino, questione di giorni. Dopo la leggera flessione dei casi dovuta ad una riduzione del numero di segnalazioni, si stima che con la riapertura delle scuole la curva tornerà a salire. Nella settimana dal 22 al 28 dicembre, quella in cui i medici di famiglia hanno ridotto le visite, l’incidenza segnalata è stata di 14 casi ogni mille assistiti rispetto ai 17 casi della settimana precedente. La stima parla di 820mila nuovi casi con un totale di 6 milioni 700mila persone che si sono ammalate di influenza. Un numero che metterà a dura prova, come è prevedibile e come è già successo, gli ospedali. Preso letteralmente d’assalto a fine dicembre il pronto soccorso di Prato che ha registrato un incremento degli accessi pari al 15 per cento con la fetta più consistente che ha riguardato gli anziani. Le maggiori preoccupazioni sono per gli anziani, appunto, ma anche per i bambini: sono queste le due categorie maggiormente esposte a complicazioni come polmoniti e altri problemi respiratori. Negli ultimi giorni c’è una variante in circolazione che si sta dimostrando particolarmente insidiosa e di facile diffusione e che ha spinto l’Ordine dei medici di Firenze a raccomandare di non prendere sottogamba nessun sintomo riconducibile all’influenza . Come difendersi, a parte il vaccino? Lavarsi spesso le mani, evitare luoghi affollati, utilizzare la mascherina.